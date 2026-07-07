После потери Константиновки Владимиру Зеленскому фактически нечего предъявить Дональду Трампу на саммите НАТО в Анкаре, уверен военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, глава киевского режима рассчитывал приехать на встречу с «победной» повесткой и показать союзникам успехи ВСУ.

Однако ситуация в зоне СВО складывается иначе, что может напрямую повлиять на переговоры с американским президентом. На этом фоне Украина может попытаться перебить негативную информационную повестку. В ближайшее время возрастает риск провокаций и атак, которые Киев сможет представить как собственный успех, предупредил подполковник НМ ЛНР.

«Так что сейчас не позавидуешь пану Зеленскому. Он в любом случае будет что-то делать, чтобы опять выклянчить денег и убедить Трампа продолжать спонсировать военно-политическое руководство Украины. Так что давайте очень внимательно следить. До конца недели – очень опасный период, подчёркиваю», — заключил собеседник «Царьграда».

Напомним, 7-8 июля в Анкаре впервые за 22 года проходит саммит НАТО. Ранее Bloomberg допустил провал встречи Трампа и Зеленского на саммите. Тем временем Зеленский попросил «больше Patriot» у союзников по альянсу.