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7 июля, 11:46

Зеленский с трибуны саммита НАТО попросил «больше Patriot»

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский в очередной раз попросил «партнёров» Украины о поставках большего числа систем ПВО Patriot и боеприпасов к ним. Как всегда, лишь добравшись до большой трибуны, киевский диктатор включает «режим попрошайки».

«Нам нужно больше «патриотов», — молит Зеленский.

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Напомним, последний массированный удар по военным объектам в Киеве в очередной раз показал «прочность» украинской ПВО. Власти ссылаются на хронический дефицит средств противовоздушной обороны. Например, министр обороны Незалежной Михаил Фёдоров заявил, что поставки боеприпасов для ЗРК Patriot продолжатся только в следующем году. Он призвал Запад «передать ракеты из своих запасов уже сейчас».

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Матвей Константинов
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