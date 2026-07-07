Владимир Зеленский в очередной раз попросил «партнёров» Украины о поставках большего числа систем ПВО Patriot и боеприпасов к ним. Как всегда, лишь добравшись до большой трибуны, киевский диктатор включает «режим попрошайки».

«Нам нужно больше «патриотов», — молит Зеленский.

Напомним, последний массированный удар по военным объектам в Киеве в очередной раз показал «прочность» украинской ПВО. Власти ссылаются на хронический дефицит средств противовоздушной обороны. Например, министр обороны Незалежной Михаил Фёдоров заявил, что поставки боеприпасов для ЗРК Patriot продолжатся только в следующем году. Он призвал Запад «передать ракеты из своих запасов уже сейчас».