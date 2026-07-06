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6 июля, 09:52

Фёдоров заявил, что поставки ракет для ЗРК Patriot начнутся в следующем году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Поставки ракет для ЗРК Patriot на Украину начнутся только в следующем году, заявил министр обороны республики Михаил Фёдоров. Он пообещал провести переговоры об ускорении доставки боеприпасов.

«Мы уже заключили и продолжаем заключать контракты на ракеты для Patriot, поставки которых начнутся в следующем году. Наше обращение к партнерам — передать ракеты из своих запасов уже сейчас, а затем заменить их нашими будущими поставками», — сообщил Фёдоров в соцсетях.

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Напомним, даже наличие ракет для намоленных у Запада «пэтриотов» не гарантирует Украине спокойное небо. По данным подполья, часть разрушений в Киеве во время массированного ракетного удара накануне вызвана «кривыми» ракетами для хвалёного ЗРК. Несколько ракет-перехватчиков не достигли целей и упали.

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Матвей Константинов
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