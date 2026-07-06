Возмездие по приказу верховного: «калибры» и «цирконы» прошили ПВО, оставив Киев в агонии и без света Оглавление Поражение объектов в Киеве и области: уничтожены военные заводы Зеленский жалуется партнёрам: США и Европа держат ракеты на складах В ответ на террористические атаки ВСУ по мирным объектам Армия России нанесла очередной удар возмездия по военной инфраструктуре на Украине. 419 ракет и БПЛА сожгли запасы боеприпасов и топлива ВСУ. Подробнее — в материале Life.ru. 6 июля, 08:52 Апокалипсис по-русски: почти 420 крылатых «подарков» разнесли ВПК Киева и погрузили Украину во тьму. Обложка: ИИ-иллюстрация — создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине. Поражены цели в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях. Накануне в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединённой группировки войск президент России Владимир Путин приказал продолжать удары по Украине.

— Нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины и объектам, обеспечивающим её функционирование, должно быть продолжено, — сказал глава государства.

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что по целям во время удара 6 июля использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного, морского базирования, а также БПЛА. По данным Воздушных сил Украины, всего Россия выпустила 68 ракет и 351 беспилотник, среди них ракеты Х-101, «Калибр», «Циркон» и «Искандер». Сбито якобы 363 цели. Украинский журналист Анатолий Шарий сообщает, что ни одна баллистическая ракета не была сбита.

Поражение объектов в Киеве и области: уничтожены военные заводы

Российское оборонное ведомство заявило, что в столице Украины поражены промышленные предприятия «Киев-71», «Киев-1», «Киев-79», ЧАО «Кузница на Рыбальском». Все они использовались как производственные площадки. Основная продукция — ракеты, БПЛА и военная техника. В Киевской области атакованы склад горюче-смазочных материалов «Вишневое» и ООО «Жулянский машиностроительный завод «Визар», где была видна вторичная детонация.

— «Визар» использовался ВСУ для производства и хранения ракетного вооружения, — рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Удар по территории Жулянского машиностроительного завода «Визар». Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Военкор Александр Коц сообщил об ударе по Киевской ГЭС в Вышгороде. Удар пришёлся по машинному залу и распределительной подстанции.

Зеленский жалуется партнёрам: США и Европа держат ракеты на складах

Накануне удара Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предупредил о грядущей атаке и обратился к партнёрам.

— Мир имеет необходимое количество и качество ПВО — нужны ваши решения, чтобы была реальная защита жизни в Украине. И прежде всего это, конечно, решение Америки, решение сильных в Европе и мире. Пожалуйста, будьте активны в решениях и защищайте жизнь. Ракеты для Patriot не на складах сейчас нужны, а в дивизионах Patriot в Украине, — пожаловался Зеленский.

Владимир Зеленский просит партнёров достать со складов ракеты для БПЛА. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Уже после удара в социальных сетях Зеленский заявил, что украинская ПВО не справляется с российскими баллистическими ракетами.

— И причина — именно в недостаточных поставках ракет-перехватчиков. Очень важно, чтобы мир, прежде всего Америка и наши европейские партнёры вышли из саммита НАТО в Анкаре с сильными решениями в поддержку нашей защиты неба, а значит, защиты жизней обычных людей, — сказал руководитель Украины.

В прошлый раз Россия наносила массированный удар 2 июля. Тогда ВС РФ также поразили военные объекты в Киеве и области.

Авторы Даниил Черных