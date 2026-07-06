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6 июля, 11:26

В Госдуме раскрыли, может ли Трамп «подгонять» Зеленского к миру

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что переговорный процесс по Украине застопорился из-за позиции Киева. Вопрос о том, может ли Дональд Трамп повлиять на Владимира Зеленского, остаётся открытым. Слова депутата приводит «Газета.ru».

По мнению парламентария, ускорить начало диалога должна именно украинская сторона, а не США. Паузу она связала с нежеланием Киева искать мирное решение, а также с позицией европейских лидеров, которые внушили Вашингтону иллюзию о возможной победе Украины.

«Без ЕС и НАТО»: В Совфеде раскрыли главную причину заморозки диалога с Украиной
«Без ЕС и НАТО»: В Совфеде раскрыли главную причину заморозки диалога с Украиной

А ранее Life.ru сообщал, что Россия не пойдёт на компромиссы по первопричинам украинского конфликта. В Совфеде отметили, что для нашей страны принципиально важно устранение факторов, приведших к кризису, а также обеспечение безопасности страны и соблюдение прав граждан.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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