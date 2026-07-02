В Совфеде рассказали, на какие компромиссы Россия точно не пойдёт по Украине

Россия готова к возобновлению переговоров по украинскому конфликту и обсуждению широкого круга вопросов, однако компромиссов касательно первопричин кризиса быть не может. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что для России принципиально важно устранение факторов, приведших к кризису, а также обеспечение безопасности страны и соблюдение прав граждан.

Сенатор отметил, что Москва уже демонстрировала готовность к компромиссам в 2014–2015 годах в рамках Минских соглашений, а также в инициативе президента Владимира Путина от декабря 2021 года по вопросам гарантий безопасности в Европе.

По его словам, российская сторона была готова к диалогу по широкому спектру тем, однако её предложения тогда не были приняты.

«Мы готовы были говорить на все эти темы, нам сказали: «нет, не надо, это не ваше дело», — подчеркнул Косачев.

Также в интервью Косачев отметил, что Европейскому союзу будет сложно подобрать подходящего кандидата для возможных переговоров с Россией. По его словам, потенциальный переговорщик должен одновременно обладать авторитетом в Европе и быть приемлемым для российской стороны.