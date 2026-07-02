В Совфеде оценили шансы ЕС найти кандидата для переговоров с Москвой

Европейскому союзу будет сложно подобрать подходящего кандидата для возможных переговоров с Россией. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в беседе с ТАСС.

Он отметил, что потенциальный переговорщик должен одновременно обладать авторитетом в Европе и быть приемлемым для российской стороны. При этом, по его словам, такой человек не должен ассоциироваться с прежней антироссийской политикой ЕС.

Косачев подчеркнул, что найти подобную фигуру крайне трудно, учитывая курс, который европейские страны проводили в последние годы.

«Он не должен ассоциироваться с той прежней, как минимум — ошибочной, как максимум — преступной политикой, которую Европейский союз исповедовал все последние годы по отношению к нашей стране, в том числе в контексте украинского кризиса», — заявил сенатор.

Он также напомнил, что ранее в качестве посредника президент РФ Владимир Путин предлагал бывшего канцлера Германии Герхард Шрёдера, однако в ЕС эту идею не поддержали.

Тем временем действующий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС готов к переговорам с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что Европа должна участвовать в возможном переговорном процессе вместе с США.