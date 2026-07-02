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2 июля, 07:56

«Без ЕС и НАТО»: В Совфеде раскрыли главную причину заморозки диалога с Украиной

Сенатор Карасин: Москва готова к переговорам, но Киев не даёт внятных сигналов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что Россия не уклоняется от переговоров и готова к серьёзному диалогу по Украине. Однако, по его словам, со стороны Киева пока нет непротиворечивых и непубличных сигналов о готовности сесть за стол.

Дипломат в беседе с «Газетой.ru» подчеркнул, что речь не о месте встречи, а о содержательной повестке. Москва ждёт конкретных предложений, но без участия Евросоюза и НАТО — ни формального, ни неформального.

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В Совфеде оценили шансы ЕС найти кандидата для переговоров с Москвой

А ранее Life.ru писал, что Россия не пойдёт на компромиссы по первопричинам украинского конфликта. В Совфеде отметили, что для нашей страны принципиально важно устранение факторов, приведших к кризису, а также обеспечение безопасности страны и соблюдение прав граждан.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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