Путин и Трамп провели 14-й разговор за полтора года

С начала 2025 года, после возвращения американского лидера Дональда Трампа в Белый дом, между ним и президентом России Владимиром Путиным состоялось уже четырнадцать разговоров.

Очередной контакт пришёлся на 4 июля — день, когда в США отмечали 250-летие независимости. В этот же день Кремль направил поздравление, а вечером по московскому времени лидеры вновь вышли на связь по телефону. Последняя ранее беседа датируется 14 июня и совпала с 80-летием Дональда Трампа. В общей динамике общения с начала 2026 года зафиксировано четыре телефонных контакта. В 2025 году их было десять.

Ранее президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора условились поддерживать контакт и в ближайшее время провести ещё одну беседу. Как уточнил Юрий Ушаков, лидеры общались на протяжении 1 часа и 25 минут. Он подчеркнул, что общение выдалось не только протокольным, но деловым и конструктивным.