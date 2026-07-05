Путин и Трамп договорились снова созвониться в ближайшее время

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора условились поддерживать контакт и в ближайшее время провести ещё одну беседу. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Лидеры условились оставаться на связи и снова созвониться уже в ближайшее время», — поведал он.

Согласно информации Ушакова, собеседники общались на протяжении 1 часа и 25 минут. Он подчеркнул, что общение выдалось не только протокольным, но деловым и конструктивным. В ходе общения стороны обсудили актуальные сюжеты двусторонних отношений, а также ситуацию на международной арене. Также Путин поздравил Трампа и американский народ с Днём независимости Соединённых Штатов.