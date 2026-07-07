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Регион
7 июля, 10:53

Лавров после заявлений Рютте усомнился, что генсека НАТО взяли бы в «Квартал-95»

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился, что Марка Рютте взяли бы на работу в украинский «Квартал-95». Так он прокомментировал недавние заявления генсека НАТО о необходимости инвестиций в производственные мощности альянса и переносе мощностей по выпуску американской техники в Европу. По мнению главы внешнеполитического ведомства, Рютте выработал свой собственный стиль, который заключается в том числе в отношении к РФ свысока.

«Марк Рютте выработал свой стиль, такой стиль, который, наверное, призван продемонстрировать артистические способности, способности в жанре такой, знаете, сатиры и иронии... Я не уверен, что «Квартал-95» взял бы его на работу, но сейчас он как раз вот юмор, сатира», — отметил Лавров на пресс-конференции.

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Ранее на саммите в Анкаре генсек НАТО Марк Рютте анонсировал инициативу «Парадная дверь НАТО» — единый сервис для упрощения закупок вооружений альянсом. Блок начнёт производство американского оружия (танки Abrams, ракетные системы ATACMS и Stinger) на европейских мощностях, чтобы ускорить поставки и снизить зависимость от логистики из США. На программу выделят более 2,8 миллиарда долларов.

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Александра Мышляева
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