Лавров после заявлений Рютте усомнился, что генсека НАТО взяли бы в «Квартал-95»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился, что Марка Рютте взяли бы на работу в украинский «Квартал-95». Так он прокомментировал недавние заявления генсека НАТО о необходимости инвестиций в производственные мощности альянса и переносе мощностей по выпуску американской техники в Европу. По мнению главы внешнеполитического ведомства, Рютте выработал свой собственный стиль, который заключается в том числе в отношении к РФ свысока.

«Марк Рютте выработал свой стиль, такой стиль, который, наверное, призван продемонстрировать артистические способности, способности в жанре такой, знаете, сатиры и иронии... Я не уверен, что «Квартал-95» взял бы его на работу, но сейчас он как раз вот юмор, сатира», — отметил Лавров на пресс-конференции.

Ранее на саммите в Анкаре генсек НАТО Марк Рютте анонсировал инициативу «Парадная дверь НАТО» — единый сервис для упрощения закупок вооружений альянсом. Блок начнёт производство американского оружия (танки Abrams, ракетные системы ATACMS и Stinger) на европейских мощностях, чтобы ускорить поставки и снизить зависимость от логистики из США. На программу выделят более 2,8 миллиарда долларов.