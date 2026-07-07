Рютте: НАТО начнёт выпускать американские танки Abrams и ракеты ATACMS в Европе

На саммите в Анкаре генсек альянса Марк Рютте анонсировал новую инициативу — «Парадную дверь НАТО». Как пояснил глава организации, это единый сервис, который упростит взаимодействие военной промышленности с альянсом по всем вопросам, связанным с закупками вооружений.

Рютте заявил, что блок начнёт производство американского оружия на европейских мощностях. В перечень вошли танки Abrams, а также ракетные системы ATACMS и Stinger. По словам генсека НАТО, это позволит ускорить поставки и снизить зависимость от логистики из-за океана. На программу выделят более 2,8 миллиарда долларов.

Помимо этого сегодня запускается инициатива НАТО, в рамках которой страны инвестируют более 40 миллиардов долларов в производство беспилотников в течении 5 лет.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте отказался комментировать просьбу Киева разрешить Украине выпуск ракет для Patriot по американской лицензии, назвав это вопросом двусторонних отношений, но отметил, что дискуссия продолжается. Он также признал трудности с наращиванием военного производства как в Европе, так и в США, но выразил общую поддержку сотрудничеству, направленному на увеличение выпуска вооружений.