Рютте признал наличие у НАТО «пределов возможностей» по поставкам ПВО Украине

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что у альянса существуют ограничения по производству и поставкам средств противовоздушной обороны Украине, несмотря на продолжающиеся усилия по поддержке Киева. Выступление генсека прозвучало на пресс-конференции перед саммитом альянса, который пройдёт в Анкаре 7-8 июля.

«Есть пределы для производства средств ПВО в Европе», — сказал он.

Одновременно с этим продолжается военная поддержка Киева, включая механизм PURL, предполагающий закупку вооружений в США за счёт европейских средств. По этой схеме поставки ракет-перехватчиков уже осуществляются в текущем режиме, уточнил Рютте.

Дополнительно он обратил внимание на необходимость расширения собственного производства средств противовоздушной обороны на территории Украины.

Ранее сообщалось, что саммит НАТО, который пройдёт в Анкаре 7–8 июля, обозначен как одна из ключевых площадок для обсуждения вопросов безопасности в Евроатлантическом регионе. В рамках саммита будет рассмотрен комплекс мер, связанных с увеличением оборонных бюджетов стран альянса, а также шаги по усилению политики сдерживания и коллективной защиты.