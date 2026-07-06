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Регион
6 июля, 16:12

Рютте не стал комментировать идею производства ракет Patriot на Украине

Обложка © ТАСС / АР / IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Обложка © ТАСС / АР / IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Генсек НАТО Марк Рютте отказался комментировать призыв Киева разрешить Украине выпускать ракеты для комплексов Patriot по американской лицензии. На пресс-конференции перед саммитом НАТО в Анкаре украинские журналисты спросили его о возможном производстве таких боеприпасов на территории страны.

«Это вопрос двусторонних отношений между страной НАТО и страной-партнером», — заявил Рютте.

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Он добавил, что дискуссия продолжается, поэтому «ничего нового пока ожидать не приходится».

Генсек также признал, что трудности с наращиванием военного производства есть не только у Европы, но и у США.

По его словам, президент США Дональд Трамп регулярно требует от оборонных компаний выпускать больше продукции. При этом Рютте отметил, что в целом поддерживает любое сотрудничество, которое помогает увеличивать производство вооружений.

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Ранее стало известно, что при отражении атаки в Киеве украинские силы ПВО использовали списанные ракеты комплекса Patriot, часть из которых отклонилась от курса и упала в жилых районах. А поставки новых ракет для этого ЗРК начнутся только в следующем году.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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