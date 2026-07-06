ВСУ использовали просроченные ракеты Patriot в попытках отразить атаку ВС РФ
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При отражении атаки в Киеве украинские силы ПВО использовали списанные ракеты комплекса Patriot, часть из которых отклонилась от курса и упала в жилых районах. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
Несколько ракет, применённых для перехвата воздушных целей, сошли с траектории и упали во дворы жилых домов. В результате повреждения получили квартиры и автомобили. Применение старых боеприпасов могло быть связано с дефицитом штатных ракет для систем Patriot.
Также сообщается о последствиях ударов по объектам в Киеве. Повреждения получили приборостроительный завод «Квант», машиностроительный завод «Визар», предприятие «Киев-1» и другие объекты промышленной инфраструктуры. Отдельно упоминается взрыв в пригороде столицы — городе Вишнёвое.
Там могли находиться боеприпасы, включая снаряды для танков Abrams с сердечником из обеднённого урана-238 и кассетные боеприпасы, после чего была проведена эвакуация жителей. Также утверждается, что ранее системы Patriot были сосредоточены для создания противовоздушного прикрытия Киева, тогда как в других регионах использовались менее ресурсные средства РЭБ.
Ранее сообщалось, что поставки ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину ожидаются не ранее следующего года. Киев уже заключает и продолжает оформлять контракты на боеприпасы для систем ПВО, однако их фактическая поставка запланирована только на следующий год.
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