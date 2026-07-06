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6 июля, 12:52

В канцелярии Навроцкого подтвердили тайную передачу Киеву ракет для ЗРК Patriot

Пусковые установки ЗРК Patriot в Литве. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Пусковые установки ЗРК Patriot в Литве. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Польша весной передала Украине ракеты для ЗРК Patriot производства США и уступила свою очередь на их закупку у американских производителей. Об этом заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента европейской республики Марчин Пшидач.

«Мы уступили свою очередь. Я не знаю точно, когда решение было принято. Наверняка не в прошлом году, а в этом. Только не знаю, ранней весной или поздней», — добавил чиновник.

Пшидач сожалеет по этому поводу. По его словам, решение Варшавы негативно сказалось на обороноспособности республики. При этом на производство таких ракет уходит очень много времени, а сама очередь «длинная». Теперь полякам «придётся ждать дольше».

«Украинцы были позади нас. И правительство уступило своё место Украине», — добавил Пшидач

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Напомним, в Польше разгорелся скандал из-за тайной передачи Украине партии ракет для ЗРК Patriot. В республике уже призвали принять закон, запрещающий вывоз оружия за рубеж без одобрения сейма.

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Матвей Константинов
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