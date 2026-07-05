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Регион
5 июля, 08:48

Емельяненко заявил о пересмотре позиции польских политиков по отношению к Киеву

Обложка: ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка: ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Польше часть политиков начинает иначе оценивать сотрудничество с Киевом во главе с экс-комиком Владимиром Зеленским. Такое мнение РИА «Новости» озвучил председатель заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко.

Среди польских политиков якобы усиливаются сомнения относительно поддержки Украины и поставок вооружений. Отдельно Емельяненко заявил о трагических исторических событиях, упомянув жертвы среди поляков и связав это с украинским национализмом, который он охарактеризовал как «бесчеловечный».

С его слов, помощь Киеву, по его оценке, воспринимается частью общества как поддержка агрессивных сил, что влияет на общественные настроения в Польше.

Завершая комментарий, он отметил, что в польском обществе, по его мнению, нарастает напряжение, связанное как с исторической памятью, так и с текущей политикой руководства страны.

Кредит доверия исчерпан: Зеленский сжёг все мосты в отношениях с Польшей
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Ранее в Польше возник политический резонанс после заявлений о возможной тайной передаче Украине дальнобойных ракет Patriot. Подобные действия могут представлять угрозу для национальной системы противовоздушной обороны Варшавы.

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Милена Скрипальщикова
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