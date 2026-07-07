Трамп назвал Гренландию «важной частью» для США и пожурил Данию за жадность

США видит в Гренландии «важную часть» для себя и готовы оказать острову реальную помощь, тогда как Дания, которой официально принадлежит регион, не способна взять на себя подобные обязательства. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам во время визита в Анкару, где он примет участие в саммите НАТО.