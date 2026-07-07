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7 июля, 14:13

Трамп назвал Гренландию «важной частью» для США и пожурил Данию за жадность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

США видит в Гренландии «важную часть» для себя и готовы оказать острову реальную помощь, тогда как Дания, которой официально принадлежит регион, не способна взять на себя подобные обязательства. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам во время визита в Анкару, где он примет участие в саммите НАТО.

«Дания не тратит деньги на реальную помощь Гренландии, но это важная часть для США. Гренландия должна контролироваться Штатами, а не Данией», — сказал хозяин Овального кабинета.

США оставили в Гренландии тонны опасного мусора после отхода с военных баз
США оставили в Гренландии тонны опасного мусора после отхода с военных баз

Ранее Трамп утверждал, что попрощался с НАТО из-за отказа альянса поддержать Америку в вопросе Гренландии. Президент США открыто выражал готовность силового захвата острова. Позже он отказался от этой идеи.

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Татьяна Миссуми
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