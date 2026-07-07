Трамп назвал Гренландию «важной частью» для США и пожурил Данию за жадность
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
США видит в Гренландии «важную часть» для себя и готовы оказать острову реальную помощь, тогда как Дания, которой официально принадлежит регион, не способна взять на себя подобные обязательства. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам во время визита в Анкару, где он примет участие в саммите НАТО.
«Дания не тратит деньги на реальную помощь Гренландии, но это важная часть для США. Гренландия должна контролироваться Штатами, а не Данией», — сказал хозяин Овального кабинета.
Ранее Трамп утверждал, что попрощался с НАТО из-за отказа альянса поддержать Америку в вопросе Гренландии. Президент США открыто выражал готовность силового захвата острова. Позже он отказался от этой идеи.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.