Трамп отказался от идеи силового захвата Гренландии

Президент США Дональд Трамп больше не планирует использовать военную силу для присоединения Гренландии. Об этом сообщил американский посол в Дании Кеннет Хоуэри.

По словам дипломата, решение о будущем острова должны принимать сами жители Гренландии.

«Президент (США Дональд Трамп) больше не рассматривает применение силы. Будущее Гренландии должны определять сами гренландцы», — подчеркнул Хоуэри в интервью гренландской радиостанции KNR.

Он добавил, что рабочая группа по острову, скорее всего, предложит вариант, который будет учитывать как вопросы безопасности США, так и позиции Дании и Гренландии.

Ранее Трамп говорил о выходе США из НАТО из-за отказа альянса поддержать Америку в вопросе Гренландии. Кроме того, президент критиковал блок за отказ содействовать операции против Ирана, отмечая, что альянс не предоставил необходимую инфраструктуру для действий США.