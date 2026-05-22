Трамп отказался от идеи силового захвата Гренландии
Президент США Дональд Трамп больше не планирует использовать военную силу для присоединения Гренландии. Об этом сообщил американский посол в Дании Кеннет Хоуэри.
По словам дипломата, решение о будущем острова должны принимать сами жители Гренландии.
«Президент (США Дональд Трамп) больше не рассматривает применение силы. Будущее Гренландии должны определять сами гренландцы», — подчеркнул Хоуэри в интервью гренландской радиостанции KNR.
Он добавил, что рабочая группа по острову, скорее всего, предложит вариант, который будет учитывать как вопросы безопасности США, так и позиции Дании и Гренландии.
Ранее Трамп говорил о выходе США из НАТО из-за отказа альянса поддержать Америку в вопросе Гренландии. Кроме того, президент критиковал блок за отказ содействовать операции против Ирана, отмечая, что альянс не предоставил необходимую инфраструктуру для действий США.
