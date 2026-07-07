Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов резко высказался о позиции президента Финляндии Александра Стубба, одобрившего удары западным оружием вглубь российской территории. Дипломат в беседе с Life.ru назвал его и других лидеров НАТО маргиналами.

Ничего принципиально нового в этой позиции нет. Раньше этот политик уже выступал с откровенно антироссийских, оголтелых позиций. Сейчас он находится в Финляндии, которая, к сожалению, заняла крайне радикальное антироссийское крыло внутри НАТО Константин Долгов Чрезвычайный и полномочный посол России

Он отметил, что в самом альянсе существуют разные мнения, однако большинство западных лидеров продолжают делать ставку на поражение России, вкладывая в это огромные деньги и создавая идеологическую базу.

«Как нам реагировать? Побеждать в ходе специальной военной операции. Наш президент неоднократно говорил об этом, и мы именно это и делаем: войска продвигаются, удары по врагу становятся всё более мощными», — подчеркнул посол.

По его словам, как только Россия решит поставленные задачи, риторика Запада изменится — это уже случалось. Он обратил внимание, что недавний звонок президента США Дональда Трампа Владимиру Путину прозвучал после взятия Константиновки, что говорит о понимании в Вашингтоне: стратегический вопрос решён.

«Что касается Стубба — от него мало что зависит в мире и в Европе. Это маргинальная фигура, он маргинал, и вокруг него собрались такие же маргиналы — как в Финляндии, так и в других странах НАТО», — указал собеседник Life.ru.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что все лидеры стран НАТО поддерживают удары Украины вглубь России. По его словам, в альянсе понимают мотивы Киева и считают, что давление нужно усиливать. Стубб также не исключил эскалации конфликта и отметил, что в НАТО рассматривают разные варианты развития событий.