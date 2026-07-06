Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что все лидеры стран — участниц НАТО одобряют удары Вооружённых сил Украины вглубь территории России. Об этом он сообщил в интервью газете Financial Times.

Финский лидер отметил, что члены альянса понимают мотивы Украины и считают необходимым наращивать давление. Стубб также предупредил о вероятности эскалации конфликта. По его словам, в НАТО рассматривают различные сценарии развития событий. Других деталей относительно конкретных планов альянса он не привёл.

«Я думаю, что [все лидеры НАТО] понимают, почему Украина это делает. Все считают, что нам нужно продолжать наращивать давление», — сказал он.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили об усилении ответных действий на попытки западных стран использовать киевский режим для ударов по гражданской инфраструктуре России. В ведомстве подчеркнули, что наращивание поставок Украине беспилотников, ракет и боеприпасов, произведённых в странах ЕС и Великобритании, не останется без внимания. В Минобороны отметили, что стремление западных спонсоров увеличивать поставки и применять их против гражданских объектов будет компенсироваться усилением ответных мер. Других подробностей в ведомстве не привели.