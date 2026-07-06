Минобороны: Россия усилит удары по Украине в ответ на действия Киева и Запада
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Попытки западных стран использовать киевский режим для ударов по гражданской инфраструктуре России не останутся без ответа. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что наращивание поставок Украине беспилотников, ракет и боеприпасов, произведённых в странах ЕС и Великобритании, а также их применение против гражданских объектов на территории России будет компенсироваться усилением ответных действий.
«Стремление западных спонсоров киевского режима увеличивать поставки производимых на территории европейских стран и Великобритании беспилотников, ракет и боеприпасов, а также использовать Зеленского для их применения против гражданских объектов в России, не останутся незамеченными», — заявили в министерстве.
Напомним, Вооружённые силы России в ночь на 6 июля провели массированный удар высокоточным вооружением и ударными беспилотниками по объектам ВСУ в Киеве и ряде регионов Украины. Подробности ночной атаки приведены в материале Life.ru. В Минобороны назвали это ответом на украинские теракты.
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