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6 июля, 11:07

Минобороны: Россия усилит удары по Украине в ответ на действия Киева и Запада

Обложка © threads (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jerusalemdavid777

Обложка © threads (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jerusalemdavid777

Попытки западных стран использовать киевский режим для ударов по гражданской инфраструктуре России не останутся без ответа. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что наращивание поставок Украине беспилотников, ракет и боеприпасов, произведённых в странах ЕС и Великобритании, а также их применение против гражданских объектов на территории России будет компенсироваться усилением ответных действий.

«Стремление западных спонсоров киевского режима увеличивать поставки производимых на территории европейских стран и Великобритании беспилотников, ракет и боеприпасов, а также использовать Зеленского для их применения против гражданских объектов в России, не останутся незамеченными», — заявили в министерстве.

Военный эксперт Матвийчук оценил потери Украины после мощного удара РФ по Киеву
Военный эксперт Матвийчук оценил потери Украины после мощного удара РФ по Киеву

Напомним, Вооружённые силы России в ночь на 6 июля провели массированный удар высокоточным вооружением и ударными беспилотниками по объектам ВСУ в Киеве и ряде регионов Украины. Подробности ночной атаки приведены в материале Life.ru. В Минобороны назвали это ответом на украинские теракты.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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