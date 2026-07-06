Попытки западных стран использовать киевский режим для ударов по гражданской инфраструктуре России не останутся без ответа. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что наращивание поставок Украине беспилотников, ракет и боеприпасов, произведённых в странах ЕС и Великобритании, а также их применение против гражданских объектов на территории России будет компенсироваться усилением ответных действий.

«Стремление западных спонсоров киевского режима увеличивать поставки производимых на территории европейских стран и Великобритании беспилотников, ракет и боеприпасов, а также использовать Зеленского для их применения против гражданских объектов в России, не останутся незамеченными», — заявили в министерстве.