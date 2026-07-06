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6 июля, 10:57

Минобороны подтвердило: ВС РФ нанесли ответные удары по Киеву и области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В ночь на 6 июля Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса, связанным с ВСУ, в Киеве и Киевской области. По данным Минобороны России, для атаки использовались высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

В министерстве заявили, что удар был нанесен в ответ на террористическую акцию киевского режима.

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Напомним, Вооружённые силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам ВСУ в Киеве и ряде областей Украины. В числе целей — бывший завод Петра Порошенко* «Кузница на Рыбальском», где выпускают катера для украинской армии. По признанию Зеленского, ПВО в Киеве не смогла сбить ни одну баллистическую ракету. Подробнее о ночных ударах — в материале Life.ru.

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* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Александра Вишнякова
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