Военный эксперт Матвийчук оценил потери Украины после мощного удара РФ по Киеву

В результате ударов ВС РФ по Киеву и области в ночь на 6 июля практически полностью парализована промышленная инфраструктура. Об этом в разговоре с Life.ru заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

В результате ударов в Киеве и Киевской области практически полностью парализована промышленная инфраструктура.

Кроме того, удары наносились по объектам в Полтавской, Черкасской, Черниговской и Днепропетровской областях. Поражены промышленные объекты, объекты энергетики, а также возможные места базирования авиации противника.

Потери противника оцениваются как очень серьёзные. Анатолий Матвийчук Военный эксперт

Специалист назвал удар по Киевской области одним из самых мощных за последнее время. В числе главных целей Матвийчук выделил завод по производству дронов, завод «Буревестник», где ремонтировали и выпускали бронированные автомобили, радиолокационные станции, а также производили БПЛА. Кроме того, атаке подверглось предприятие, связанное с производством безэкипажных катеров.

Собеседник Life.ru добавил, что были поражены и гидроэлектростанции — в частности, Днепровская ГЭС, а также ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Практически полностью разрушен аэродром в Жулянах под Киевом, где, предположительно, могли складироваться боеприпасы для авиации и размещаться самолёты типа F-16 и Mirage, переданные французской стороной, указал эксперт, уточнив, что в ходе удара применялись ракеты «Циркон», «Калибр» и другие средства поражения.



Напомним, в ночь на 6 июля российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным заводам и энергообъектам Украины. Как уточнили в Минобороны РФ, атака стала ответом на удары по гражданской инфраструктуре России. Поражены предприятия ВПК в Киеве и области, а также аэродромная инфраструктура в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В украинской столице под удар попали заводы «Киев-71», «Киев-1», «Киев-79» и ЧАО «Кузница на Рыбальском».