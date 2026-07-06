«Страна»: Россия ночным ударом послала сигнал Трампу перед саммитом НАТО

Украинское издание «Страна» назвало массированный ночной удар ВС России по Киеву и области «артподготовкой» к саммиту НАТО в Анкаре.

По оценке аналитиков, Москва таким образом пытается разрушить украинский нарратив о перехвате инициативы в конфликте. Отдельно указывается, что ПВО не смогла отразить баллистические цели.

Издание связывает это с острой нехваткой ракет-перехватчиков, несмотря на заявления западных партнеров о поддержке Киева.

«Цель этого удара — показать Трампу, что РФ не будет отступать от своих требований по Донбассу и готова наращивать удары по Украине, даже несмотря на потери, вызванные кампанией обстрелов НПЗ и логистики в Крым», — говорится в материале.

Также «Страна» отмечает, что Вашингтон не спешит закрывать украинское небо. По мнению авторов, это ставит под сомнение версию о резком потеплении отношений между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

«Киев пропускает десятки ракетных ударов из-за дефицита перехватчиков. Это вызывает большие вопросы к теориям о том, что американский президент развернул курс и готов оказать поддержку Украине», — пишет издание.

Ранее Минобороны России заявило, что ночная операция была направлена на объекты украинского ВПК. По данным ведомства, удары пришлись по производственным площадкам, связанным с выпуском беспилотников, бронетехники и систем навигации.

Среди пораженных объектов назывались завод «Визар» в Вишневом, предприятие «Квант» и топливные хранилища, важные для снабжения фронта.