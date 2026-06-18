Стубб считает, что конфликт на Украине продлится ещё минимум три-четыре месяца
Александр Стубб. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что конфликт на Украине не завершится в ближайшее время и продлится ещё как минимум три-четыре месяца. Об этом он сказал в интервью изданию Hufvudstadsbladet.
По оценке финского лидера, боевые действия продолжатся как минимум до осени. Своих прогнозов по итоговым срокам или возможным сценариям урегулирования он не представил.
Ранее киевский главарь Владимир Зеленский заявлял, что июнь-июль могут стать решающими в конфликте: всё зависит от саммитов ЕС, G7 и НАТО. И бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель говорила, что летом 2026 года — последний шанс на дипломатию, иначе бои затянутся на следующий год.
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