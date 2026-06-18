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18 июня, 13:34

Стубб считает, что конфликт на Украине продлится ещё минимум три-четыре месяца

Александр Стубб. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александр Стубб. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что конфликт на Украине не завершится в ближайшее время и продлится ещё как минимум три-четыре месяца. Об этом он сказал в интервью изданию Hufvudstadsbladet.

По оценке финского лидера, боевые действия продолжатся как минимум до осени. Своих прогнозов по итоговым срокам или возможным сценариям урегулирования он не представил.

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Ранее киевский главарь Владимир Зеленский заявлял, что июнь-июль могут стать решающими в конфликте: всё зависит от саммитов ЕС, G7 и НАТО. И бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель говорила, что летом 2026 года — последний шанс на дипломатию, иначе бои затянутся на следующий год.

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Анастасия Никонорова
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