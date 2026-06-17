Трамп ушёл от вопроса о виновниках затягивания конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп отказался конкретизировать, кого именно — Москву или Киев — он считает виновным в продолжении конфликта на Украине и возможном нежелании идти на мирные переговоры. Своим мнением на этот счёт он поделился с представителями СМИ по завершении встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Группы семи во французском городе Эвиан-ле-Бен.

«Ну, я не хочу давать комментарии на этот счёт, так как стараюсь урегулировать это. А такой [вопрос] не облегчает [задачу]», — заявил глава Белого дома, отвечая на вопрос журналистов.

В ходе этого же пресс-подхода Трамп сообщил, что его администрация изучит возможность предоставления Украине лицензии на производство ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Глава Белого дома отметил, что украинская сторона выразила заинтересованность в таком шаге.