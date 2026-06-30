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Регион
30 июня, 15:14

Турция может отказаться от С-400 ради американских F-35, но вернуть их России нельзя

Euractiv: США позволят Турции купить F-35 при передаче С-400 третьей стране

ЗРК С-400 на вооружении ВС РФ. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

ЗРК С-400 на вооружении ВС РФ. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Американские власти готовы рассмотреть вопрос продажи Турции истребителей F-35, если Анкара откажется от своих комплексов С-400. При этом, по требованию Вашингтона, страна не должна возвращать их России, а ей следует продать системы «третьей» стороне. Об этом сообщает брюссельский портал Euractiv.

В публикации утверждается, что одним из возможных покупателей комплексов называется Южная Корея. Турция ещё не дала свой ответ. Из американской программы F-35 государство было исключено в 2019 году из-за приобретения российских систем ПВО С-400.

Против передачи Турции истребителей выступают также Израиль и Греция. Отношения стран с Анкарой сейчас оказались натянутыми. Предполагается, что боевые самолёты могут нарушить региональный баланс сил, если окажутся в распоряжении турецкой стороны.

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Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте предстоящий саммит альянса в Анкаре. В ходе встречи политик не исключил возможность одобрить военные поставки в Турцию, включая истребители F-35. В Госдуме полагают, что схема с перепродажей С-400 турецкими властями вряд ли будет реализована.

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Татьяна Миссуми
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