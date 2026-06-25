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24 июня, 22:26

Трамп намекнул на поставку Турции истребителей F-35 перед саммитом НАТО

Обложка © Flickr / The White House / Daniel Torok

Обложка © Flickr / The White House / Daniel Torok

Лидер США Дональд Трамп обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте предстоящий саммит альянса в Анкаре. В ходе встречи политик затронул тему вооружения для Турции. Он не исключил возможность одобрить военные поставки, включая истребители F-35.

«Думаю, да», — ответил он на прямой вопрос о передаче техники.

Трамп подчеркнул, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган является полноценным членом альянса. По его словам, некоторые партнёры сомневаются в этом статусе, но сам Эрдоган считает иначе. Американский президент добавил, что планирует предпринять шаги, которые обрадуют коллегу из Анкары.

«Я, наверное, сделаю что-то такое, что его [Эрдогана] очень порадует», — заявил глава Белого дома.

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На этой же встрече Трамп резко высказался в адрес европейских союзников по альянсу. Он напомнил, что члены НАТО подвели Вашингтон во время конфликта с Ираном. Политик отдельно перечислил правительства Великобритании, Испании, Италии, Франции и ФРГ как тех, кто не оправдал ожиданий США.

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Лия Мурадьян
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