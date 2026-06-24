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Регион
24 июня, 20:53

Трамп заявил, что европейские союзники по НАТО подвели США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Президент США Дональд Трамп в Белом доме на встрече с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте сделал резкое заявление в адрес европейских союзников по альянсу. Он заявил, что они подвели Вашингтон в ходе конфликта с Ираном.

По словам Трампа, союзники не предложили Соединённым Штатам помощь, хотя в этом не было острой необходимости, сам факт молчания оказался симптоматичным. В частности, он перечислил власти Великобритании, Испании, Италии, Франции и ФРГ.

«Нас подвели. Нам совсем не была нужна их помощь со всем этим», – сказал американский лидер.

При этом Трамп отметил, что было бы правильно, если бы европейские партнёры хотя бы заявили о готовности поддержать США в этой ситуации.

«Было бы хорошо, если бы они сказали: «Мы хотим помочь». Они так не сказали», – посетовал президент США, имея в виду союзников по НАТО.

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Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в диалоге с Тегераном, отметив, что Иран идёт на «очень большие уступки» в ходе переговоров с Вашингтоном. При этом американский лидер подчеркнул, что окончательные результаты переговорного процесса ещё предстоит оценить.

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Юния Ларсон
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