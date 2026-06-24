Трамп заявил об «очень больших уступках» Ирана в сделке с США

Президент США Дональд Трамп рассказал о прогрессе в диалоге с Тегераном. Он утверждает, что якобы иранская сторона идёт на очень большие уступки в ходе переговоров с Вашингтоном.

«Иран делает очень большие уступки. Посмотрим, что получится», — заявил президент США.

Американский лидер отметил готовность оппонентов к серьезным компромиссам. При этом он подчеркнул, что окончательные результаты переговорного процесса ещё предстоит оценить.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил готовность Тегерана соблюдать условия меморандума с Соединёнными Штатами, однако выразил глубокое недоверие к Вашингтону. По его словам, Исламская Республика категорически исключает возможность переговоров с США по вопросу баллистических ракет, ведь американская армия уже нападала на страну в ходе предыдущих переговорных процессов.