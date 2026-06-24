Сенат США поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном

Сенат США принял резолюцию с призывом прекратить войну с Ираном. Документ уже получил одобрение Палаты представителей, поэтому впервые подобная инициатива была поддержана обеими палатами Конгресса.

Резолюцию поддержали 50 сенаторов, против высказались 48. К демократам присоединились четыре республиканца: Сьюзан Коллинз, Билл Кэссиди, Лиза Мурковски и Рэнд Пол. Единственным демократом, не поддержавшим документ, стал Джон Феттерман.

Текст резолюции предусматривает прекращение участия вооружённых сил США в боевых операциях против Ирана, если Конгресс не примет отдельного решения об объявлении войны либо не санкционирует применение силы специальным актом. Документ оформлен в виде параллельной резолюции, поэтому его вступление в силу не зависит от подписи Дональда Трампа. Авторы инициативы ссылаются на закон о военных полномочиях, действующий с 1973 года. Этот нормативный акт закрепляет право парламента требовать прекращения военных операций, начатых без его одобрения.

Несмотря на поддержку в Сенате, последствия голосования могут оказаться ограниченными. Представители администрации утверждают, что Соединённые Штаты сейчас не ведут прямых боевых действий против Ирана. Кроме того, в окружении президента неоднократно заявляли, что сам механизм подобных резолюций противоречит Конституции страны.

Один из инициаторов документа, конгрессмен от Нью-Йорка Грегори Микс, после голосования сообщил, что демократы намерены добиваться исполнения решения Конгресса всеми доступными правовыми способами. По его словам, законодатели не предоставляли Белому дому разрешения на ведение войны с Ираном, поэтому продолжение военной кампании без согласия парламента выходит за рамки президентских полномочий.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил готовность Тегерана соблюдать условия меморандума с Соединёнными Штатами, однако выразил глубокое недоверие к Вашингтону. По его словам, Исламская Республика категорически исключает возможность переговоров с США по вопросу баллистических ракет, ведь американская армия уже нападала на страну в ходе предыдущих переговорных процессов.