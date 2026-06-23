Пилот сбитого истребителя США рассказал об «инопланетном» оружии Ирана

Американский пилот сбитого над Ираном истребителя F-15 рассказал о столкновении с передовой оружейной разработкой Тегерана. Подробности показаний военного со ссылкой на собственные источники передаёт телеканал CNN.

Лётчик описал картину, которая больше напоминала сцену из фантастического фильма. Он утверждает, что в небе наблюдал огромное скопление дронов, связанных в единый механизм.

«Причём более мелкие дроны располагались под большими, словно ноги. Просто инопланетная херня», — говорится в сообщении.

Телеканал отмечает, что если слова пилота соответствуют действительности, то Иран совершил действительно тревожный рывок в развитии собственных беспилотных технологий.

Напомним, в апреле двухместный американский истребитель F-15E разбился над территорией Ирана 3 апреля. Оба пилота катапультировались и вышли на связь сразу после происшествия. Вашингтон заявил, что лётчиков удалось спасти. Однако Тегеран опроверг эту информацию, назвав заявления США о спасении одного из пилотов ложью. Более того, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи предположил, что под видом спасательной операции Штаты хотели выкрасть уран.