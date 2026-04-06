В Иране заявили, что под видом спасения лётчиков F-15 США хотели выкрасть уран

В Тегеране полагают, что проведённая американцами операция по эвакуации пилотов разбившегося над иранской территорией истребителя F-15 на самом деле могла маскировать совершенно иную цель — хищение обогащённого урана с одного из объектов в Исфахане. С таким утверждением выступил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Он отметил, что вопросы к американцам остаются, ведь заявленный район спасения лётчиков — провинция Кохгилуйе и Бойерахмед — никак не соотносится с реальным местом посадки бортов США, зафиксированным на юге Исфахана.

Разрыв между этими двумя точками, по словам дипломата, огромен. Такое несоответствие, подчеркнул представитель иранского внешнеполитического ведомства, как раз и позволяет предположить, что на самом деле спасательная миссия была отвлекающим манёвром, за которым стояла попытка похитить иранский обогащённый уран.

«То, что это мог быть обманный манёвр для того, чтобы выкрасть обогащённый уран, нельзя игнорировать. Одно совершенно ясно — результатом этой операции было не что иное, как «второй Табас», — отметил Багаи.

В своей отсылке он имел ввиду провальную миссию США «Орлиный коготь» 1980 года, которую в Иране называют «Табас». Тогда американцы пытались освободить заложников из посольства в Тегеране, но из-за аварий, песчаной бури и столкновения вертолёта с самолётом-заправщиком потеряли восемь бойцов, бросили технику в пустыне и ничего не добились.