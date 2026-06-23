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Регион
23 июня, 20:19

ЦБ Ирана: США разблокируют первые $12 млрд активов ИРИ в рамках меморандума

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Vasiliev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Vasiliev

Соединённые Штаты на первом этапе снимут ограничения с 12 миллиардов долларов иранских активов, ранее замороженных за рубежом. Об этом сообщил глава Центрального банка Исламской Республики Абдулнасер Хеммати.

По его словам, на переговорах в Швейцарии были приняты два важных экономических решения.

«Согласно меморандуму о взаимопонимании было решено, что эти средства будут разблокированы постепенно в ходе переговоров: 12 миллиардов долларов — на первом этапе, а остальная часть — на последующих этапах», — говорится в материале.

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Хеммати отметил, что порядок использования этих ресурсов уже определён. Высвобождаемые средства планируется направлять на закупку товаров первой необходимости и медикаментов. По его словам, ежегодные расходы страны на импорт базовой продукции составляют от 10 до 12 миллиардов долларов, а общий объём закупок достигает примерно 15 миллиардов.

Глава Центробанка пояснил, что использование разблокированных активов для обеспечения внутреннего рынка позволит сохранить другие валютные резервы для иных задач либо увеличить объём накоплений. В Тегеране рассматривают достигнутые договорённости как положительный шаг для экономики. Первые закупки за счёт разблокированных средств могут начаться уже в ближайшие дни.

Подписанные соглашения не содержат обязательств по закупке продукции исключительно в США. При этом глава иранского ЦБ подчеркнул, что Тегеран готов приобретать товары у американских поставщиков, если предлагаемые цены и качество будут соответствовать потребностям страны. Речь идёт, в частности, о зерне, кукурузе и другой сельскохозяйственной продукции.

«В этом меморандуме даже указано, что существует возможность расчётов в долларах, хотя американская сторона настаивала на проведении всех операций в долларах, мы заявили, что в случае необходимости будем использовать доллары, а если такой необходимости не будет, то не будем на этом настаивать», — подчёркивает Хеммати.

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