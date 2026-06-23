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23 июня, 01:15

Трамп: Размороженные иранские активы пойдут на закупку кукурузы у США

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон направит разблокированные Ирана на эксклюзивные закупки сельхозпродукции у Соединенных Штатов. Подробностями он поделился во время общения с прессой в Белом доме.

Глава государства уточнил, какие именно культуры планируется поставлять. В списке значатся кукуруза, соевые бобы и иная продукция.

«Деньги, которые размораживают, будут направлены на покупку еды, и еда будет закупаться эксклюзивно через Соединённые Штаты у наших фермеров», — подчеркнул хозяин Овального кабинета.

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Напомним, на прошедших в швейцарском Бюргенштоке переговорах между Ираном и США при посредничестве Катара и Пакистана был согласован вопрос о разблокировке части замороженных иранских активов на сумму $12 млрд. Это решение, закреплённое в рамках выполнения статьи 11 недавно подписанного меморандума о взаимопонимании, стало одним из ключевых итогов встречи наряду с получением Тегераном лицензий на экспорт нефти и нефтехимической продукции. В качестве условия для перехода к переговорам о финальном соглашении Иран рассматривал выполнение этих пунктов, и, по заявлениям иранской стороны, прогресс был достигнут.

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Никита Никонов
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