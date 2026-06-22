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Регион
22 июня, 17:03

Иран отправил в Оман «тяжёлую артиллерию» для передела Ормуза

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Обложка © ТАСС / AP / Urs Flueeler

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Обложка © ТАСС / AP / Urs Flueeler

Иранская делегация отправилась в Оман, чтобы обсудить будущее управление Ормузским проливом. Об этом написал в своём телеграм-канале глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

В поездку вместе с ним отправился спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. По словам Арагчи, во время визита планируется встреча с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.

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Напомним, 18 июня были раскрыты ключевые пункты сделки США с Ираном по урану и Ормузскому проливу. Согласно им, предполагалось, что запасы обогащённого урана в Иране уничтожат на месте под наблюдением МАГАТЭ, а Тегеран в ответ откроет Ормузский пролив и прекратит атаки. При этом уже через два дня, 20 июня, Иран вновь закрыл Ормузский пролив из-за нарушения мирной сделки.

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Вероника Бакумченко
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