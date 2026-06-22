Иран отправил в Оман «тяжёлую артиллерию» для передела Ормуза
Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Обложка © ТАСС / AP / Urs Flueeler
Иранская делегация отправилась в Оман, чтобы обсудить будущее управление Ормузским проливом. Об этом написал в своём телеграм-канале глава МИД Ирана Аббас Арагчи.
В поездку вместе с ним отправился спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. По словам Арагчи, во время визита планируется встреча с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.
Напомним, 18 июня были раскрыты ключевые пункты сделки США с Ираном по урану и Ормузскому проливу. Согласно им, предполагалось, что запасы обогащённого урана в Иране уничтожат на месте под наблюдением МАГАТЭ, а Тегеран в ответ откроет Ормузский пролив и прекратит атаки. При этом уже через два дня, 20 июня, Иран вновь закрыл Ормузский пролив из-за нарушения мирной сделки.
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