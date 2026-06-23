«Целиком и полностью»: Трамп заявил о согласии Ирана на инспекцию ядерных объектов

Иран безоговорочно согласился допустить инспекторов на свои ядерные объекты в долгосрочной перспективе. Соответствующее заявление сделал американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

«Иран целиком и полностью согласился на ядерные инспекции высшего уровня на годы вперёд (навечно!!!)», — подчеркнул он в посте.

Трамп добавил, что подобный шаг гарантирует так называемую «ядерную честность». При этом если бы иранская сторона заняла иную позицию, никакого продолжения диалога просто не последовало бы, заключил президент США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства после завершения переговоров между американской и иранской делегациями в Швейцарии. Американский лидер охарактеризовал текущую обстановку в районе стратегического коридора как весьма благоприятную. Он подчеркнул, что все введённые ранее лимиты сняты и теперь движение судов осуществляется в стандартном режиме.