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23 июня, 12:17

«Целиком и полностью»: Трамп заявил о согласии Ирана на инспекцию ядерных объектов

Трамп: Иран навечно согласился на ядерные инспекции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Robert V Schwemmer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Robert V Schwemmer

Иран безоговорочно согласился допустить инспекторов на свои ядерные объекты в долгосрочной перспективе. Соответствующее заявление сделал американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

«Иран целиком и полностью согласился на ядерные инспекции высшего уровня на годы вперёд (навечно!!!)», — подчеркнул он в посте.

Трамп добавил, что подобный шаг гарантирует так называемую «ядерную честность». При этом если бы иранская сторона заняла иную позицию, никакого продолжения диалога просто не последовало бы, заключил президент США.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства после завершения переговоров между американской и иранской делегациями в Швейцарии. Американский лидер охарактеризовал текущую обстановку в районе стратегического коридора как весьма благоприятную. Он подчеркнул, что все введённые ранее лимиты сняты и теперь движение судов осуществляется в стандартном режиме.

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Юлия Сафиулина
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