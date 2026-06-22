Трамп заявил о полном открытии Ормузского пролива

Ормузский пролив полностью открыт для судоходства по итогам американо-иранских переговоров в Швейцарии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

Американский лидер констатировал, что ситуация в районе пролива складывается благоприятно. Он подчеркнул, что все ограничения сняты и морской коридор функционирует в штатном режиме. Трамп также обратил внимание на возросшую интенсивность судоходства. По его данным, в воскресенье через пролив проследовало больше нефтяных танкеров, чем за любой другой день в истории.

«Ситуация в Ормузском проливе складывается у нас очень хорошо… Пролив полностью открыт», — сообщил он журналистам в Белом доме.

Трамп добавил, что накануне США вывели через пролив небывалое доселе количество нефти.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции подтвердил открытие Ормузского пролива и его работу в обычном режиме. Он заявил о создании системы координации, направленной на обеспечение безопасности морских маршрутов. Вэнс отметил снижение цен на энергоносители на мировых рынках и рост объёмов проходящих через пролив нефти и газа. Он также указал на разработку механизма разминирования акватории.

Напомним, 21 июня в Швейцарии на горном курорте Бюргеншток состоялся новый раунд технических переговоров между США и Ираном при посредничестве Пакистана и Катара. Встреча была посвящена реализации недавно подписанного меморандума о взаимопонимании, который предусматривает прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан, а также обсуждению ядерной программы Ирана, разблокировке иранских активов и вопросам судоходства в Ормузском проливе. Американскую делегацию возглавлял вице-президент Джей Ди Вэнс, иранскую — спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Арагчи.

Переговоры проходили на фоне сохраняющейся напряжённости: иранская делегация демонстративно отказалась от рукопожатий и совместной фотосессии, а также на короткое время покинула зал в знак протеста против угроз президента США Дональда Трампа, но вскоре вернулась для продолжения диалога. Несмотря на это, Вэнс заявил о значительном прогрессе, достигнутом за несколько часов, и выразил надежду на продвижение по ключевым вопросам, хотя и признал, что все разногласия разрешить не удастся.