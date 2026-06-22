Вэнс сообщил об открытии Ормузского пролива для судоходства

Ормузский пролив открыт и функционирует в обычном режиме, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции. По его словам, была создана система, которая позволяет поддерживать безопасность судоходства и предотвращать возможные ограничения в этом районе.

Он отметил, что через пролив сейчас проходят значительные объёмы нефти и природного газа, а на рынках наблюдается снижение цен на энергоресурсы.

«Мы хотели создать механизм для сохранения Ормузского пролива открытым. И он открыт. Конечно, мы видим, как снижаются цены на газ и нефть, миллионы баррелей нефти и природного газа проходят через Ормузский пролив, чего раньше не было. Но мы также хотели убедиться, что мы действительно создали механизм координации, чтобы мы могли разминировать Ормузский пролив», — сказал Вэнс.

По его словам, ключевым элементом стала координация действий, направленная на обеспечение безопасности морских маршрутов.

Ормузский пролив — один из ключевых морских коридоров мира, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом и далее с Индийским океаном. Через него проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, прежде всего из стран Ближнего Востока. Из-за стратегического значения этот участок регулярно оказывается в центре геополитической напряженности. Так, недавно президент США Дональд Трамп допустил возможность введения платы за проход судов через Ормузский пролив.