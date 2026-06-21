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Регион
21 июня, 13:58

Трамп: США будут взимать 20% нефти за перевозку по Ормузскому проливу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения платы за проход судов через Ормузский пролив, а также получения доли от перевозимой там нефти. Об этом сообщил журналист Fox News Трей Ингст со ссылкой на интервью с американским лидером.

По его словам, Трамп заявил, что США в перспективе могут взять под контроль безопасность пролива и выступать в роли «ангела-хранителя» региона. В таком случае Вашингтон мог бы получать около 20% нефти, проходящей через стратегический морской маршрут.

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Ранее обсуждалась возможность введения транзитных сборов за проход судов через пролив в случае отсутствия соглашения с Ираном. При этом в течение 60-дневного перемирия такие платежи не планировались. На фоне заявлений также сообщалось о временных мерах по Ормузскому проливу: стороны обсуждают мораторий на сборы и условия транзита в рамках возможных договорённостей.

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Николь Вербер
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