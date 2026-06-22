Москва и Тегеран обсудили меморандум Ирана и США о завершении конфликта

Представители МИД России и Ирана в ходе консультаций в Москве обсудили ирано-американский меморандум о завершении военного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

В МИД уточнили, что 22 июня в Москве состоялись консультации между специальным представителем министра иностранных дел России по сирийскому урегулированию Александром Кинщаком и помощником министра иностранных дел Ирана Мехди Шуштари, который в тот же день также был принят заместителем главы МИД России Георгием Борисенко.

Стороны обсудили перспективы реализации меморандума о взаимопонимании между Ираном и США, направленного на завершение военного конфликта на Ближнем Востоке. Подчёркивалась важность строгого соблюдения достигнутых договорённостей всеми участниками вооружённого противостояния, что, по их мнению, способствовало бы стабилизации обстановки в районе Персидского залива и в регионе в целом.

Отдельное внимание было уделено необходимости укрепления режима прекращения огня в ливано-израильском приграничье. Отмечалась важность отказа от любых враждебных и провокационных действий, а также создания условий для политико-дипломатического урегулирования на основе резолюции 1701 Совета Безопасности ООН. Подчёркивалась необходимость вывода израильских военных с территории Ливана и подтверждалась позиция о поддержке суверенитета и территориальной целостности страны.

При обсуждении палестино-израильского конфликта стороны заявили о необходимости устойчивого перемирия в секторе Газа, обеспечения гуманитарного доступа и начала восстановления разрушенной инфраструктуры анклава. Также подчёркивалась важность нормализации ситуации на Западном берегу Иордана, прекращения поселенческой активности и недопустимости изменения статуса святых мест в Иерусалиме.

Российская сторона подтвердила позицию в пользу комплексного урегулирования палестинского вопроса на основе международного права и создания независимого, территориально целостного и жизнеспособного палестинского государства. Стороны также обменялись мнениями по другим региональным вопросам, включая ситуацию в Сирии, Ливии, Судане и Западной Сахаре.

По итогам консультаций была отмечена близость подходов Москвы и Тегерана к региональным кризисам и выражена готовность к дальнейшей координации усилий для их урегулирования на основе международного права и баланса интересов всех сторон.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров США и Ирана был создан надзорный комитет высокого уровня. Стороны договорились о ряде шагов, направленных на дальнейшее урегулирование двусторонних отношений и ситуации на Ближнем Востоке. Одним из ключевых итогов встречи стало формирование комитета высокого уровня, которому будут подотчётны главы переговорных делегаций. Также была согласована дорожная карта по подготовке финального соглашения между США и Ираном.