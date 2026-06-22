Пакистан и Катар опубликовали заявление по итогам переговоров США и Ирана

Пакистан и Катар опубликовали совместное заявление по итогам первого раунда переговоров между Соединёнными Штатами и Ирана с участием посредников, которые состоялись в Швейцарии. Согласно заявлению, стороны достигли ряда договорённостей о дальнейших шагах по урегулированию двусторонних отношений и текущей ситуации на Ближнем Востоке.

Одним из итогов встречи стало учреждение комитета высокого уровня, перед которым будут отчитываться главы переговорных делегаций. Кроме того, согласована дорожная карта для проработки финального соглашения между США и Ираном, а также создана прямая линия связи для оперативного взаимодействия сторон.

До конца текущей недели технические группы продолжат консультации по ряду спорных вопросов на площадке в швейцарском Бюргенштоке. Также переговорщики договорились о формировании специальной рабочей группы для урегулирования конфликтов, в том числе для обеспечения прекращения огня в Ливане.

Ранее представитель Исламской Республики Эсмаил Багаи подтвердил, что иранская делегация завершила работу на переговорах с США в швейцарском Бюргенштоке на текущем этапе. По его словам, технические команды сторон продолжат консультации 22 июня. Дипломат отметил, что дальнейшая работа касается вопросов, необходимых для соблюдения подписанного меморандума о взаимопонимании.