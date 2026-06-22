МИД Ирана подтвердил продолжение переговоров с США в Швейцарии 22 июня

Иранская делегация завершила работу на переговорах с США в швейцарском Бюргенштоке на текущем этапе. Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. По его словам, технические команды сторон продолжат консультации 22 июня.

Дипломат отметил, что дальнейшая работа касается вопросов, необходимых для соблюдения подписанного меморандума о взаимопонимании.

«На данном этапе работа переговорной делегации завершена, но технические команды продолжат свою работу завтра», — привело агентство Tasnim заявление Багаи.

Напомним, в швейцарском Бюргенштоке 21 июня начался новый раунд прямых технических переговоров между США и Ираном при посредничестве Пакистана и Катара. Американскую делегацию возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс, иранскую — спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи. Переговоры стали продолжением ранее подписанного меморандума о взаимопонимании, который, среди прочего, предполагает прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан, и возобновление судоходства в Ормузском проливе.

Однако процесс проходит на фоне напряжённости: Тегеран заявил о повторном закрытии пролива в ответ на израильские атаки в Ливане, что в Вашингтоне опровергли, и стороны обменялись взаимными обвинениями в несоблюдении условий перемирия. Несмотря на это, Вэнс отметил значительный прогресс в ходе встречи, подтвердив готовность США к изменению отношений с Ираном при условии отказа от дестабилизации региона и ядерных амбиций.