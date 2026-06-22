Пусть извинится: Иран выставил условие для продолжения переговоров с США

Иранские представители, участвующие в консультациях с американской стороной в Швейцарии, не собираются продолжать официальный диалог до получения извинений от президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Как утверждает источник, причиной такого решения стали угрозы, которые прозвучали со стороны главы Белого дома в ходе переговорного процесса. Иранские переговорщики также изменили перечень требований, касающихся ситуации в Ливане. Помимо прекращения боевых действий, они теперь настаивают на выводе израильских войск из южных районов Ливана.

Тем временем журналист портала Axios заявил, что Соединённые Штаты считают, что состоявшиеся в Швейцарии переговоры с Ираном при участии Пакистана и Катара удовлетворили все стороны. По мнению дипломатов, «этот первый раунд переговоров создаёт основу для укрепления доверия в будущем». Ожидается, что встреча завершится в понедельник, после делом займутся технические группы, которые должны остаться в Швейцарии.