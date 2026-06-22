Axios: США считают, что все стороны удовлетворены ходом переговоров в Швейцарии

Соединённые Штаты считают, что состоявшиеся в Швейцарии переговоры с Ираном при участии Пакистана и Катара удовлетворили все стороны. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в социальной сети X.

«Все четыре стороны, похоже, довольны тем, как прошли сегодняшние переговоры. Посредники помогают обеим сторонам проработать все вопросы. Мы считаем, что этот первый раунд переговоров создаёт основу для укрепления доверия в будущем», — пишет он.

Ожидается, что переговоры завершатся в понедельник. После этого работа продолжится с участием технических групп, которые, предположительно, останутся в Швейцарии для дальнейших консультаций.

Напомним, ранее завершились четырёхсторонние консультации по американо-иранскому меморандуму в швейцарском Бюргенштоке. Иранская делегация покинула место встречи. Ожидавшаяся пресс-конференция или иные публичные заявления по итогам дня не состоялись. Государственная телерадиокомпания Ирана отмечает: исход прошедшего диалога пока не ясен, необходимо дождаться официальных комментариев.