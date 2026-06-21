Переговоры США и Ирана в Бюргенштоке завершились без заявлений

Первый день четырёхсторонних консультаций по американо-иранскому меморандуму завершился в швейцарском Бюргенштоке. Иранская делегация покинула место встречи, сообщил телеканал Press TV.

Пресс-центр, организованный в изолированном павильоне для освещения дискуссий, также прекратил работу. Корреспондентов, остававшихся там, попросили удалиться, передаёт ТАСС.

Ожидавшаяся пресс-конференция или иные публичные заявления по итогам дня не состоялись. Представители сторон к прессе не вышли, официальных данных о результатах контактов предоставлено не было.

Государственная телерадиокомпания Ирана отмечает: исход прошедшего диалога пока не ясен, необходимо дождаться итоговых комментариев. Вопрос о продолжении встречи 22 июня остаётся открытым — подтверждения графика дальнейших шагов на данный момент нет.

Напомним, 21 июня в Швейцарии на курорте Бюргеншток состоялся первый раунд технических переговоров между США и Ираном при посредничестве Катара и Пакистана. Встреча была посвящена реализации ранее подписанного меморандума о взаимопонимании, который предполагает прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан, и открытие Ормузского пролива. Иранскую делегацию возглавили министр иностранных дел Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Переговоры проходили на фоне напряжённой обстановки из-за угроз президента США Дональда Трампа в адрес Ирана и продолжающихся столкновений между Израилем и «Хезболлой». Стороны договорились сформировать рабочие группы для подготовки финального текста мирного соглашения в течение 60 дней.