Израиль отказался вывести войска с территории южного Ливана

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что силы ЦАХАЛ не покинут буферную зону на юге Ливана, включая стратегический район замка Бофор. Это заявление прозвучало после того, как телеканал Al Mayadeen сообщил, что иранские переговорщики теперь настаивают не только на прекращении огня в Ливане, но и на полном отводе израильских войск из южных районов страны.

Технические консультации между Соединёнными Штатами и Ираном в Швейцарии были сорваны. Причиной стали новые жёсткие угрозы Дональда Трампа в адрес Исламской Республики о нанесении новых мощных ударов. В ответ на это иранская делегация демонстративно покинула официальную переговорную площадку.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские силы останутся на юге Ливана столько, сколько потребуется для защиты жителей страны.

Несмотря на подписанный ранее меморандум о взаимопонимании, который предусматривал прекращение огня на всех фронтах, соглашение между США и Ираном оказалось под угрозой срыва из-за продолжающихся ударов Израиля по объектам «Хезболлы» в Ливане. Тегеран расценивает эти действия как нарушение договорённостей со стороны США, которые, по мнению иранской стороны, неспособны контролировать своего союзника.

В ответ на это Иран объявил о повторном закрытии Ормузского пролива, обвинив Вашингтон в несоблюдении условий сделки. Параллельно с этим в Швейцарии стартовали технические переговоры с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса и высокопоставленных иранских представителей. Главной темой встречи стало требование Тегерана выполнить пункт о прекращении огня в Ливане как условие для дальнейшего диалога по ядерной программе и снятию санкций.