Трамп заявил о личном звонке в Израиль ради перемирия с Ливаном

Президент США Дональд Трамп рассказал о личном вмешательстве в ближневосточный конфликт. Он позвонил руководству Израиля, чтобы убедить его принять новое перемирие с Ливаном. Эту информацию сообщил корреспондент NBC News при Белом доме Гейб Гутьеррес на своей странице в соцсети Х.

«Это позитивный момент. Это небольшая вишенка на торте», — процитировал журналист президента США.

Трамп не стал уточнять, состоялся ли у него прямой разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Однако он прокомментировал свои отношения с израильским лидером.

«Я всегда ладил с Биби [Нетаньяху]. Просто иногда нужно успокоиться и включить мозги», — сказал американский лидер.