Трамп заявил о личном звонке в Израиль ради перемирия с Ливаном
Обложка © Flickr / The White House / Daniel Torok
Президент США Дональд Трамп рассказал о личном вмешательстве в ближневосточный конфликт. Он позвонил руководству Израиля, чтобы убедить его принять новое перемирие с Ливаном. Эту информацию сообщил корреспондент NBC News при Белом доме Гейб Гутьеррес на своей странице в соцсети Х.
«Это позитивный момент. Это небольшая вишенка на торте», — процитировал журналист президента США.
Трамп не стал уточнять, состоялся ли у него прямой разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Однако он прокомментировал свои отношения с израильским лидером.
«Я всегда ладил с Биби [Нетаньяху]. Просто иногда нужно успокоиться и включить мозги», — сказал американский лидер.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально подтвердил закрытие Ормузского пролива и приостановку переговоров с США, поставив странам ультиматум. Это требование предусматривало вывод войск Израиля из Ливана. Позже Израиль и ливанское движение «Хезболла» договорились о перемирии.
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