Трамп заявил, что держит Нетаньяху «‎в здравом уме»

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, однако ему приходится принимать меры, чтобы тот оставался «в здравом уме». Об этом американский лидер сказал в интервью порталу Axios в ответ на вопрос о новых ударах ЦАХАЛ по Ливану.

«Они хорошие, но нам нужно держать его немного в здравом уме», — ответил хозяин Белого дома на вопрос о характере отношений с главой израильского кабинета.

На вопрос журналистов, сможет ли он предотвратить новые удары Израиля по Ливану, Трамп ответил утвердительно.

«Да, смогу. В этом нет ничего удивительного: они меня очень уважают и делают то, что я говорю», — сказал он.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп устал от постоянных требований премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о новых бомбардировках. Напряжение между лидерами вылилось в резкие высказывания со стороны Трампа, а разногласия в отношении войны с Ираном усугубляют ситуацию: США хотят мира и снятия блокады Ормузского пролива, тогда как Израиль отказывается свернуть атаки. Иран сегодня отказался открыть Ормузский пролив до вывода войск ЦАХАЛ из Ливана.